TV LG NanoCell da 55 pollici con QUEST'OFFERTA è quella giusta da comprare

Se siete alla ricerca di un nuovo TV da comprare, in questo momento, c’è un’offerta Amazon da non farsi sfuggire. Il TV NanoCell 55NANO766QA da 55 pollici di LG, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 432 euro, poche decine di euro in più rispetto alla versione da 43 pollici, proposta a 373 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un TV completo, con pannello 4K di grandi dimensioni e in grado di mostrare immagini di ottima qualità. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e poi scegliere la dimensioni desiderata tra le varie opzioni disponibili per la gamma di TV NanoCell di LG.

TV LG NanoCell da 55 pollici in super offerta su Amazon

La gamma di TV NanoCell può contare su di una tecnologia che prevede la presenza di nanoparticelle in grado di “purificare” i colori, migliorando la qualità dell’immagine mostrata sullo schermo. Il TV 55NANO766QA in offerta oggi è dotato di un pannello NanoCell da 55 pollici con risoluzione 4K e può contare su tante funzionalità aggiuntive pensate per garantire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. C’è, naturalmente, anche il sistema operativo webOS, sempre aggiornato e ricco di funzionalità.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare un il TV di LG descritto in precedenza al prezzo scontato di 432 euro. Si tratta di una cifra davvero ottima, considerando sia la qualità del pannello che le sue dimensioni. Per accedere alla promozione e portarsi a casa il TV proposto in offerta da Amazon è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per poco tempo. Non ci sono costi di spedizione: la consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.