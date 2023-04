TV LG da 55 pollici in SUPER OFFERTA a 379€: è un vero BEST BUY (anche a rate)

Chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV può oggi puntare sulla nuova offerta eBay dedicata alla Smart TV da 55 pollici di LG. In offerta, infatti, c’è il modello 55UQ75006LF, con pannello Ultra HD 4K, che viene proposto al prezzo scontato di 379 euro, beneficiando di uno sconto del 42% rispetto al prezzo precedente. Il TV è acquistabile anche in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal. Da notare che il modello in offerta è disponibile con consegna al piano gratuita. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Smart TV LG da 55 pollici ad un super prezzo con quest’offerta

Il TV LG 55UQ75006LF ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento domestico. Si tratta di un TV da 55 pollici con pannello 4K che fa parte dela gamma 2022 di casa LG. Il modello in questione può contare sull’ultima versione di webOS, con tutte le app per l’intrattenimento domestico già disponibili. Ci sono anche 3 porte HDMI per il collegamento di dispositivi esterne come le console da gioco.

Con la nuova offerta eBay è, quindi, possibile acquistare il TV LG da 55 pollici al prezzo scontato di 379 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate pagando con PayPal. Si tratta di una promozione davvero imperdibile. Un pannello di questa grandezza e di questa qualità proposto ad un prezzo così contenuto, infatti, rappresenta un’occasione da cogliere al volo. Per sfruttare l’offerta, che prevede consegna al piano gratuita, è possibile seguire il link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.