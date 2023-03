TV LG da 50 pollici: in offerta a 349€ su Amazon è un vero BEST BUY (anche in 5 rate)

È il momento di acquistare un nuovo Smart TV: con quest’offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il TV LG (modello 50UQ75006LF) al prezzo scontato di 354 euro invece di 549 euro. Si tratta di un’offerta che garantisce quasi 200 euro di sconto su di un TV 4K da 50 pollici appartenente alla gamma 2022 di casa LG. L’offerta è davvero ottima e consente di accedere ad un TV di ottima fattura con una spesa davvero ridotta. Da notare, inoltre, che c’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili da 71 euro, senza interessi e costi aggiuntivi, per ammortizzare il pagamento su più mesi senza alcun costo aggiuntivo. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

TV LG da 50 pollici in super offerta su Amazon: è la scelta giusta

Il TV LG in offerta ha tutte le carte in regola per essere considerato come un nuovo “best buy” per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV. Si tratta di un modello con pannello 4K da 50 pollici che fa parte della gamma 2022 di TV LG. C’è l’ultima versione di webOS, il sistema operativo di LG per i suoi Smart TV, che viene arricchito con tutte le applicazioni di intrattenimento che possono servire e con tutte le funzionalità smart di cui si ha bisogno.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV LG da 50 pollici ad un prezzo scontato di 354 euro invece di 549 euro, con un risparmio di quasi 200 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili da 71 euro, senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.