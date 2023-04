TV LG al prezzo più basso di sempre su Amazon: solo 260€ per il 43 pollici 4K (anche in 5 rate)

La gamma di Smart TV di casa LG è disponibile al prezzo minimo storico con questa nuova offerta Amazon. In particolare, la promozione più interessante riguarda il modello 43UQ75006LF dotato di pannello 4K da 43 pollici che può ora essere acquistato al prezzo scontato di 260 euro, con un taglio di prezzo del 46% e con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Si tratta di una promozione davvero ottima che consente di acquistare un TV completo ad un prezzo contenuto. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto che vi porterà direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta.

Smart TV LG in offerta su Amazon: il 43 pollici è al prezzo più basso di sempre

Il TV LG in offerta è un modello completo e dall‘ottimo rapporto qualità/prezzo. Il pannello da 43 pollici con risoluzione 4K si adatta a tanti contesti di utilizzo ed è ottimo anche per il gaming (c’è anche una modalità specifica per migliorare il frame rate e le immagini). Il sistema operativo webOS è arricchito da tutte le applicazioni di per l’intrattenimento domestico (Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e tante altre) ed è compatibile anche con Alexa e Google Assistant.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV LG da 43 pollici al prezzo scontato di 260 euro, con un taglio del 46% rispetto al prezzo di lancio. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con una semplice carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La consegna è gratuita ed avverrà in pochi giorni lavorativi. L’offerta è destinata a terminare rapidamente.

