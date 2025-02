Lo Smart TV QLED 43" di Hisense a 299 euro sarà sicuramente il tuo prossimo acquisto

Per godersi al meglio cinema e serie tv è necessario uno schermo di qualità, che consenta di apprezzare colori, sfumature, suoni e ombre al meglio. Le emozioni che immagini nitide e chiare possono offrire è qualcosa di speciale.

Se stai cercando una nuova smart tv con un display ottimo, ma a un prezzo accessibile, prendi appunti. Su Amazon c’è un TV Hisense da 43 pollici in sconto a 299 euro, invece di 399 euro.

Si tratta di un televisore con tecnologia QLED 4K che consente di connettersi a tutti i portali di streaming e godere dei tuoi programmi preferiti con la qualità del Dolby Vision, HDR 10+.

Con cornici sottilissime e due gambette laterali, questo TV ha un design moderno, minimale, per immergersi a pieno in ogni scena.

La Smart TV Hisense in offerta

L’Hisense 43E77NQ è un televisore Smart QLED 4K da 43 pollici che offre un’esperienza visiva e sonora di alta qualità. Dotato di tecnologia Quantum Dot, in grado di riprodurre un miliardo di sfumature di colore, promette di offrire immagini vivide e realistiche.

La risoluzione 4K Ultra HD offre una nitidezza quattro volte superiore rispetto al Full HD, permettendo di cogliere ogni dettaglio.

Il sistema audio Dolby Atmos di questo TV Hisense crea un ambiente sonoro immersivo. Per i giocatori, è presente la modalità Game Mode Plus.

La funzione Share-to-TV consente di trasmettere facilmente i contenuti dal tuo dispositivo direttamente alla TV. Integra anche Alexa Built-in e VIDAA Voice per il controllo vocale da telecomando.

Questa smart tv Hisense è un vero gioiellino, perfetta per godere di immagini in altissima definizione, ma anche per il gaming. Scontata del -25% a 299 euro è un ottimo affare.