TV Hisense QLED 4K Smart da 55": in offerta FOLLE a soli 399€

Sei alla ricerca di un nuovo televisore di ottima qualità e che possa garantirti una qualità delle immagini eccellente? Grazie allo sconto pazzesco del 25%, oggi potrai acquistare questa spettacolare TV Hisense QLED 4K Smart da 55 pollici al prezzo imperdibile di soli 399 euro invece di 529 euro. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, per gli abbonati a Prime è riservata la possibilità di acquistare subito questa Smart TV e di pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Risparmiando una cifra davvero niente male, riceverai a casa questo magnifico televisore da 55″ QLED 4K Smart, con risoluzione 3840 x 2160 con pannello Quantum Dot IPS. Perfetta sotto ogni punto di vista, questa Smart TV caratterizzata da un bellissimo Design Slim e ad una cornice particolarmente sottile, quindi questo dispositivo avrà un aspetto molto elegante che sicuramente si adatterà perfettamente anche all’arredamento di casa tua.

La presenza della tecnologia Smart VIDAA 5, ti consentirà di avere accesso a moltissimi contenuti e servizi online, come ad esempio le piattaforme Prime Video, Netflix e RaiPlay e molto altro semplicemente utilizzando il Wi-Fi integrato oppure chiedendo aiuto al tuo assistente vocale Alexa o Google Assistant.

Con Audio 20W Dolby Atmos con supporto Bluetooth e Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10, questo dispositivo è assolutamente imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica TV Hisense QLED 4K Smart da 55 pollici in offerta a soli 399 euro. Affrettati!

