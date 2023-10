TV Hisense 43" QLED in offerta ad un prezzo super: oggi a 299€

Se stai cercando un TV che offra un’esperienza visiva straordinaria, l’Hisense 43″ QLED UHD è la scelta perfetta. Con uno sconto incredibile del 45%, puoi portare a casa questo capolavoro tecnologico ad un prezzo irresistibile. Lo pagherai solo 299€ ed è possibile il pagamento a rate.

Con una risoluzione 4K (3840×2160) e un pannello VA, questo TV offre immagini nitide e dettagliate. La tecnologia QLED garantisce colori brillanti e vivaci che porteranno ogni scena alla vita. Grazie all’HDR Dolby Vision, potrai goderti un’ampia gamma dinamica per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Il design slim con meno cornici significa più immagini e meno distrazioni. Questo TV è progettato per essere elegante e moderno, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Avrai un design raffinato che si fonde con il tuo spazio abitativo.

Con il sistema operativo Smart VIDAA 5.0, avrai un’esperienza intelligente e personalizzata. I controlli vocali con Alexa e Google Assistant rendono la navigazione e la ricerca dei contenuti più facili che mai. Con il Wi-Fi integrato e il telecomando che offre accesso diretto a 9 contenuti, inclusi Prime Video, Netflix e RaiPlay, avrai il controllo totale delle tue scelte di intrattenimento.

Per gli amanti dei videogiochi, questo TV offre funzioni gaming avanzate. Con HDMI 2.1 e supporto per le funzioni gaming come ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate) 4K 48-60Hz, avrai un’esperienza di gioco impeccabile e senza ritardi. Inoltre, l’audio DTS Virtual:X da 14W e il supporto Bluetooth ti permetteranno di immergerti completamente nel mondo del gioco.

L’Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ è un TV che va oltre le aspettative, offrendo un’esperienza visiva e audio incredibile. Approfitta di questa straordinaria offerta e porta a casa questo TV per trasformare il tuo modo di vivere l’intrattenimento.

