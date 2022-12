TV economica per cucina o camera da letto: questa 24" a 99€ è perfetta

Una soluzione pratica, veloce e ottima per la cucina o una camera da letto? È questa TV da 24 pollici di Metz che puoi acquistare su Amazon al prezzo incredibile di soli 99,99 euro. Con disponibilità immediata e consegna Prime la riceverai prima di Natale: realisticamente anche nel giro di un paio di giorni.

TV economica senza pretese in offerta: perfetta da mettere in cucina

Questo televisore nasce proprio per sposare le esigenze delle persone che hanno voglia e necessità di posizionare una piccola TV in camera da letto, nella camera dei bambini e in cucina. Merito delle sue dimensioni compatte, che ospitano uno schermo dalla diagonale di 24 pollici e risoluzione HD.

Non temere per il digitale terrestre perché la TV è compatibile con gli ultimi standard in materia. E, vero, non è smart TV, ma puoi rimediare facilmente abbinando all’acquisto una Fire TV Stick Lite, in offerta a soli 26,99 euro e che ti permette di trasformare il televisore permettendogli di supportare tutte le piattaforme moderne, come Netflix, Prime Video, YouTube, Rai Play, Disney+, TimVision, DAZN e NOW.

99,99 euro per una TV economica, facile da installare e posizionare, perfetta da usare nelle stanze secondarie della casa, in cucina o in una seconda abitazione non molto frequentata. Acquistandola adesso potrai riceverla subito.

