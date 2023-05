TV 32" a 125€, FOLLIA pura: Dolby Digital Plus e decoder integrato

Sembra impossibile e invece è così. Questa ottima TV costa pochissimo su Amazon in questo momento. Un pannello HD da 32″, la massima compatibilità con il nuovo digitale terrestre (grazie al decoder integrato) e il supporto alla tecnologia Dolby Digital Plus.

Un ottimo strumento per guardare i tuoi programmi preferiti, che adesso puoi portare a casa a 125€ circa appena, se non è già finito. Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Non c’è un cuore smart, ma questo è un vantaggio e ti spiego perché. Adesso, le chiavette intelligenti di ottima marca – che rendono qualsiasi schermo smart – hanno un prezzo sempre più basso. Un paio di esempi:

Chromechast con Google TV di ultima generazione, attualmente in promozione a 29,99€;

con di ultima generazione, attualmente in promozione a 29,99€; Fire TV Stick Lite disponibile a 34,99€.

Bene, considerando questo. Quanto è conveniente prendere un televisore – pagandolo di più – che abbia già un sistema smart integrato? Lo stesso sistema che entro 2 o 3 anni diventa obsoleto e che – quindi – andrà comunque rimpiazzato con un sistema esterno? Già, non ha senso. Personalmente non guardo mai il comparto “smart TV” al momento di comprare una televisione nuova. Mi interesso esclusivamente di coniugare bene le caratteristiche tecniche e il prezzo.

Per questo reputo l’occasione che ho scovato su Amazon un’ottima offerta. Il pannello HD da 32″ di questa TV, grazie alle cornici risicate, ben si presta per essere sistemato un po’ ovunque in casa, in base alle proprie esigenze. Non perdere l’ottima promozione del momento e completa il tuo ordine adesso. Lo prendi a 125€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

