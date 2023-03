TV 32" a 119€ con tripla tecnologia di miglioramento immagine: prezzo SHOCK

Non una TV qualsiasi, ma un modello da 32″ con a bordo tripla tecnologia di miglioramento immagine. La accendi e – grazie alla piena compatibilità con il digitale terrestre DVB T2 – puoi goderti tutti i programmi televisivi che ami di più con ottima resa sul suo pannello HD.

Complice un goloso sconto Amazon a tempo limitato, puoi portarla a casa a 119€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, la disponibilità è limitatissima.

Come anticipato, uno dei suoi principali punti di forza è la tripla tecnologia di miglioramento dell’immagine. Il produttore spiega chiaramente in cosa consiste:

Triplo miglioramento dell’immagine: con la retroilluminazione DLED, la riduzione del rumore 3D e la tecnologia di compensazione del movimento; puoi goderti la migliore uniformità del nero e i colori vividi con un minor consumo energetico.

Insomma, consuma addirittura meno, garantendo una resa migliore. Un prodotto che, oltre alla piena compatibilità con il digitale terrestre, supporta anche il Dolby Audio. Inoltre, è dotato di media player: nell’apposita porta USB puoi inserire le tue memorie esterne e riprodurre i contenuti multimediali che ci sono a bordo.

Insomma, questa TV da 32″ non potrebbe essere più completa. Non perdere l’occasione di accaparrartela a mini prezzo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartela. La prendi a 119€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.