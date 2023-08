Tutto lo sport di DAZN gratis ai nuovi utenti Banca Sella

Se sei amante dello sport e vuoi goderti le emozioni del vostro sport preferito ovunque tu siae, allora questa notizia è per te. Banca Sella ha lanciato un’imperdibile promozione che ti permetterà di ottenere ben 2 mesi di abbonamento DAZN Standard gratuitamente, aprendo un Conto Sella. Ma non è tutto: scopriamo insieme i vantaggi di questa ottima promozione.

I vantaggi esclusivi di Banca Sella

Banca Sella, rinomata per la sua innovazione e dedizione ai propri clienti, offre non solo servizi finanziari di alta qualità, ma anche una vasta gamma di vantaggi che renderanno la gestione delle vostre finanze un’esperienza piacevole e agevole. Qualunque sia il tuo stile di vita, il Conto Sella ha la soluzione giusta.

Prelievi Gratuiti Illimitati: dite addio alle commissioni sui prelievi dagli sportelli automatici Sella . Potete accedere ai vostri fondi quando volete, senza alcun costo aggiuntivo;

dite addio alle commissioni sui . Potete accedere ai vostri fondi quando volete, senza alcun costo aggiuntivo; Bonifici Online Gratuiti e Illimitati: gestire le vostre finanze non è mai stato così semplice. I bonifici online gratuiti e illimitati , sia in Italia che nei Paesi SEE, vi consentono di trasferire denaro in modo veloce ed efficiente;

gestire le vostre non è mai stato così semplice. I , sia in Italia che nei Paesi SEE, vi consentono di trasferire denaro in modo veloce ed efficiente; Carta di Debito Gratuita con IBAN Italiano: ogni piano di Conto Sella include una carta di debito gratuita con IBAN italiano . Questa carta vi offre la comodità di fare acquisti online e presso i negozi fisici in tutta sicurezza, beneficiando di tutti i vantaggi di una carta di debito tradizionale;

ogni piano di include una . Questa carta vi offre la comodità di fare e presso i negozi fisici in tutta sicurezza, beneficiando di tutti i vantaggi di una Funzionalità Extra per un Controllo Completo: avrete accesso a funzionalità extra come un salvadanaio digitale, statistiche dettagliate, trasferimenti di denaro e la possibilità di collegare i conti di altre banche.

Apri un Conto Sella e accredita lo stipendio entro il 31 ottobre: otterrai 2 mesi di abbonamento DAZN Standard in regalo. Immergiti nell’adrenalina dello sport che ami, ovunque ti trovi, senza alcun costo aggiuntivo: che tu sia appassionato di calcio, di basket o tennis, DAZN ti porterà in prima fila per assistere a tutte le azioni più emozionanti.

L’estate è il momento perfetto per abbracciare nuove opportunità e godersi le emozioni della vita. Grazie a Banca Sella, potrai farlo in grande stile con Conto Sella e 2 mesi di abbonamento DAZN Standard in regalo: non perdere questa occasione unica per unire la comodità bancaria all’entusiasmo sportivo.

