Tutto a meno di 5€: promo IRRESISTIBILI su Amazon, prodotti utilissimi

Dai un’occhiata a questi utilissimi prodotti a meno di 5€ su Amazon. Sono tutti in sconto per pochissimo tempo e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è super limitata.

Un cavo 3 in 1 che ti permetterà di ricaricare fino a 3 dispositivi in contemporanea occupando solo una porta USB. A disposizione, tutte le uscite necessarie: microUSB, USB o Lightning. Struttura super robusta con rivestimento in corda di nylon: versatile e pratico! Prendilo a 4,99€ appena.

Uno strumento 6 in 1 da lasciare come portachiavi e utilizzare non appena ne hai bisogno. Realizzato in acciaio è parecchio robusto e potrai sfruttarne il potenziale in un sacco di occasioni. Accaparratelo a 4,90€ appena.

Una scorta da ben 10 kit per eseguire un tampone rapido antigenico in pochi minuti. Puoi fare tutto in autonomia e controllare il risultato in pochissimi minuti. Certificato CE, ogni set è composto da tutto l’occorrente. La confezione la prendi a 3,99€ appena (circa 40 centesimi per ogni test!).

Una bellissima torcia compatta di Varta, super luminosa e perfetta da usare come portachiavi e sfruttare per ottenere tanta luce all’occorrenza. Un gadget utilissimo, che tutti dovremmo sempre avere a disposizione. In promozione, la prendi a 2,84€ appena.

Per finire, l’iconico termometro digitale di Pic, super preciso e nella sua versione con punta morbida. Molto semplice da utilizzare, è l’ideale per controllare la temperatura corporea rapidamente e senza dubbi. Normalmente decisamente più costoso, lo prendi a 3,68€ appena adesso (sconto del 60%).

Hai scelto i tuoi prodotti utilissimi in promo a meno di 5€ su Amazon? Scegli quelli che ti piacciono di più e fai i tuoi affari al volo: a questo prezzo dureranno pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.