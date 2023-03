Tutto a meno di 11€: questi 5 gadget TECH costano niente su Amazon (per poco)

Gadget tech super utili e particolari. Prodotti che adesso su Amazon costano pochissimo, grazie alle promozioni a tempo limitato. Dai un’occhiata a queste cinque occasioni, tutte a meno di 11€. Ricordati si spuntare il coupon direttamente in pagina. Godi sempre di spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, scegli adesso per approfittarne.

Un’ottima lampadina smart multicolore. Dalla sua, non solo la possibilità di gestirla tramite smartphone, sfruttando l’apposita applicazione, oppure con la voce (grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home): questo dispositivo può contare su potenza soddisfacente e dimensioni super compatte. Infatti, nonostante l’attacco E27 (quindi quello standard), ingombra pochissimo e può quindi essere inserita in qualsiasi portalampada. Bassissimi i consumi, con un massimo assorbimento di 6,5W. Spunta l’offerta in pagina, risparmia il 60% e prendila a 6,79€ appena.

Questo gadget ce l’ho e lo adoro. Si tratta di una lampada da notte morbidissima adatta ai bambini e non solo: piacerà tanto anche agli adulti. Dotata di batteria integrata ricaricabile, i quattro polpastrelli sono in realtà dei morbidissimi pulsanti che ti permetteranno di scegliere l’intensità luminosa e anche il colore della luce stessa. Bellissima da vedere, è decisamente molto particolare, oltre che è un valido oggetto di arredo. Risparmia adesso il 70%, spunta il coupon in pagina e prendila a sei euro appena.

L’interruttore smart è pronto a prendere il posto di quello classico e permetterti di rendere intelligente praticamente qualsiasi lampadina o lampadario deciderai di collegare. Dunque, renderai intelligente direttamente il pulsante e non sarai più vincolato nella scelta dei sistemi di illuminazione: potrei scegliere quelli che ti piacciono di più e saranno comunque smart. Potrai gestirne accensione e spegnimento utilizzando l’applicazione per smartphone oppure la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Elegante nel design e semplice da installare, con lo sconto del 50%, puoi portare a casa questo gadget a 10,50€ appena (spunta l’offerta in pagina!).

Questo particolarissimo portafogli, super slim, è perfetto per proteggere le tue carte di credito e i documenti in tessera. Infatti, integra la tecnologia di “blocco RFID“: qualsiasi tentativo di scansione delle tue carte sarà impossibile mentre le stesse sono all’interno del portafogli. Nessun malintenzionato riuscirà a rubare alcun dato. Super semplice estrarre le carte, grazie al meccanismo a linguetta. Per finire, non manca uno slot rapido dove posizionare la card (o il documento) che usi più spesso e hai bisogno di scansionare all’occorrenza, e c’è anche una clip di aggancio rapido alla cintura (o allo zaino) e un gancio per appenderlo, ad esempio al collo. Un prodotto incredibilmente versatile, che prendi a meno di 10€, semplicemente attivando l’offerta in pagina.

Pronto a dare nuova vita ai vecchi hard disk (o SSD) che temevi di dover buttare? Con questo accessorio, in pochi secondi otterrai una validissima memoria esterna da utilizzare sul PC, ma non solo: potrai sfruttarla con il tuo media player, con la TV e anche con la console, se lo desideri. Come funziona? Semplice: da un lato hai un adattatore di tipo SATA (I/II/III) pensato per HDD ed SDD fino a 2,5″. Dall’altro c’è invece una pratica custodia morbida in silicone, dove conservare e proteggere la memoria esterna. Non servono competenze tecniche per utilizzarlo: basterà collegare l’adattatore all’hard disk e sarà subito pronto all’uso. In promozione, lo prendi a 10€ appena: spunta l’occasione in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne.

Sfrutta il potere del coupon, taglia il prezzo e fai affari eccezionali. Questi 5 prodotti tech li prendi a meno di 11€ da Amazon adesso e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

