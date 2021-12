Tutti pazzi per le CONSOLE, nonostante la crisi dei chipset

Nintendo Switch e Xbox Series X/S occupano i primi posti nelle vendite di console negli Stati Uniti mentre la carenza di chipset avanza e non sembra volersi placare. Sappiamo che la spesa per l'hardware è diminuita del 38% rispetto allo scorso anno, nonostante molte persone vogliano ancora acquistare nuove console.

Le console next-gen sono richiestissime, nonostante tutto

Lo sappiamo: molti di voi stanno ancora cercando di assicurarsi un nuovo sistema di videogiochi e noi facciamo quotidianamente il possibile per aiutarvi a trovare le console next-gen sui diversi portali e le migliori offerte correlate.

Purtroppo però, ad un anno dal debutto della “next-gen”, PlayStation 5, Xbox Series X sono ancora introvabili, e lo stesso vale per Switch e Switch OLED di Nintendo (in gran parte del mondo).

I dati delle vendite al dettaglio di NPD Group hanno affermato che le vendite di hardware della console in America a novembre sono diminuite del 38% a $ 883 milioni a novembre rispetto allo stesso mese del 2020, quando sono state lanciate le nuove PlayStation e Xbox.

Il calo arriva nonostante il desiderio ancora intenso di ottenere i sistemi.

Parlando di Nintendo, loscorso novembre, Switch ha ancora dominato le vendite e i dati mostrano che, insieme, la nuova e la vecchia versione hanno venduto 1,13 milioni di unità il mese scorso, di cui 550.000 nella settimana del Black Friday.

Sony e Microsoft non hanno scoperto con impazienza dati dettagliati sulle vendite, ma l'analista di NPD Mat Piscatella ha confermato in un tweet che la line-up Xbox è arrivata seconda nelle vendite globali.

La disponibilità regolare ed estesa della Xbox Series S, leggermente meno potente e molto più economica, probabilmente spiega la posizione in questione e potrebbe essere, per molti di voi, un modo per entrare nell'era dei videogames di nuova generazione.

Di fatto, se siete interessati, vi segnaliamo che questo prodotto si trova in super sconto su Amazon a soli 269,00€, il prezzo più basso di sempre.