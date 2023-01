Tutti pazzi per il Redmi K60: 300.000 pezzi venduti in soli 5 minuti

Ottime notizie per i fan del sub brand di Xiaomi: oggi apprendiamo che l’azienda ha appena registrato incassi da record per i suoi smartphone facenti parte della recente linea Redmi K60. Addirittura, si scopre che ha spedito oltre 300.000 unità in soli 5 minuti dal momento della prima apertura delle vendite in Cina.

Giusto per fare il punto della situazione, l’OEM cinese ha presentato la gamma di smartphone premium Redmi K60 (composta da tre modelli) pochi giorni fa, o per meglio dire, l’anno scorso. Dal momento dell’apertura delle vendite al pubblico, i fan hanno letteralmente intasato i server andando a far registrare il “Sold Out” in pochissimi minuti. Il primo lotto di 300.000 unità è stato venduto in poco più di 5 minuti, un vero record per qualsiasi marchio.

Redmi vende 300.000 K60 in poco più di 5 minuti

Bisogna considerare il fatto che questi numeri sono semplicemente impressionanti. Cercate di immaginare cosa possa dire vendere oltre 300.000 telefoni in pochissimi minuti. Per fare una proporzione, si può dire che l’azienda ha venduto 100 unità ogni secondo o 60.000 pezzi in un minuto. Notevole.

Ad ogni modo, una piccola nota negativa: nonostante il clamoroso successo di questa serie, dobbiamo constatare che la serie precedente, la gamma Redmi K50, ha registrato 330.000 unità nei primi minuti di vendita. In poche parole, l’interesse dei consumatori è sì altissimo, ma è calato di un 10% rispetto al 2022.

La compagnia ha poi sottolineato che i clienti hanno amato le nuove funzionalità dei dispositivi di punta; schermo 1220p, ricarica wireless e processori Qualcomm Snapdragon di ultima generazione. Siamo curiosi di conoscere i prossimi dati di vendita della società.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che lo smartphone del brand asiatico più venduto su Amazon, il Redmi Note 11S, si trova in super sconto a soli 201,99€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo.

