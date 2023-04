Tutti pazzi per i ricondizionati di Apple: ecco il miglior iPhone da comprare OGGI

In queste ore apprendiamo una notizia molto particolare: sembra infatti che oramai tutti siano pazzi per “gli iPhone ricondizionati”. I dispositivi di Apple infatti, nel mercato degli “usati certificati” rappresentano il 50% delle vendite totali del settore.

Sappiamo tutti che l’OEM di Cupertino è uno dei principali brand di telefonia al mondo. I suoi prodotti vendono benissimo in tutti i paesi, anche se bisogna ammetterlo, costano davvero tanto. Grazie al mercato dei ricondizionati, moltissimi utenti sono stati in grado di acquistare dispositivi della mela non proprio di ultima generazione a prezzi accettabili. Gli smartphone di Apple infatti, mantengono alto il loro valore negli anni e soprattutto, funzionano sempre bene anche dopo tantissimo tempo.

Qual è il miglior iPhone da comprare oggi?

Stando ai dati di Counterpoint Research, scopriamo che Apple ha rappresentato quasi la metà delle vendite all’interno del mercato dei ricondizionati; tutti sembrano essere “pazzi per gli iPhone”, con quote del 49% nel settore. Non c’è nessun altro marchio di telefonia che ha ottenuto un risultato simile.

In seconda istanza, dal rapporto vediamo che c’è stata una crescita del 16% annuale su questo settore per il costruttore di iPhone, in generale, si vede che l’intero settore dei ricondizionati ha registrato un aumento delle spedizioni del 5%.

Ma quale sarà il miglior iPhone ricondizionato da comprare oggi, magari su Amazon? Noi vi segnaliamo iPhone 11 Pro (in condizioni eccellenti) e in colorazione verde notte. La consegna è a 6,90€ e il telefono vi costerà solo 393,00€, una cifra accettabilissima per un device che di listino costava oltre 1000€ solo tre anni e mezzo fa. È ancora aggiornatissimo e lo sarà a lungo; non ci sono segni di difetti estetici visibili ad occhio nudo e la batteria è rimessa a nuovo con capacità superiore all’80%. Se siete interessati, vi conviene sbrigarvi.

