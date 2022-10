Tutti pazzi per Copycat, l'app che copia la Dynamic Island di iPhone 14 Pro

Curiosamente, scopriamo che l’applicazione Copycat che simula la Dynamic Island di iPhone 14 Pro su Android, ha raggiunto l’incredibile cifra di 1 milione di download.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un software che “simula” un’isola dinamica, molto simile a quella che si avrebbe sui nuovi dispositivi di casa Apple, anche sui telefoni del robottino verde. È un sistema di notifiche multi-tasking che sostituisce il classico notch. Ora si scopre che ha raggiunto una cifra altissima di download: è stata scaricata per ben 1 milione di volte dal Play Store di Google.

Copycat, come funziona?

L’avevamo detto tutti: la Dynamic Island di iPhone 14 Pro sarebbe stata un successo… e così sembra essere. L’azienda di Cupertino ha sancito un nuovo standard con questo elemento e secondo quanto riferito in passato anche da noi, pare che molti OEM di tecnologia come Xiaomi, Redmi, Realme e molti altri, stiano per “copiarla” sui prossimi flagship. Adesso è disponibile su Google Play Store dal 9 settembre ed è compatibile sia con i device aventi la selfiecam a sinistra che con quelli aventi il foro al centro del pannello.

Giusto per fare il punto: DynamicSpot, questo è il nome del software, è approdato sul mercato delle app Android lo scorso 29 settembre e in pochi giorni ha ottenuto il risultato record di 1 milione di download. Gli utenti l’hanno valutata super positivamente, con un punteggio di 4,3 punti su 5. Ora, secondo quanto riferito, questa impresa è alquanto shockante. Con DynamicSpot gli utenti possono personalizzare l’isola a proprio piacimento ed è compatibile con la maggior parte di software Android e si integra al 100% nel sistema. Lo sviluppatore è Jawomo. Per funzionare richiede Android 9.0 o le versioni successive; aspettatevi grossi update, secondo quanto riferisce l’azienda che produce l’app.

