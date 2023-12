Tutti i segreti e i migliori prompt di ChatGPT in questo corso a 14,99€

Se sei appassionato di intelligenza artificiale e desideri esplorare le innumerevoli possibilità offerte da ChatGPT, oggi è il giorno giusto perché Udemy ha lanciato un’offerta imperdibile: uno sconto dell’81% sul suo corso completo di ChatGPT, ora disponibile al prezzo promozionale di soli 14,99 euro anziché 79,99.

Scopri il potenziale di ChatGPT in diversi contesti

ChatGPT è il tuo assistente virtuale pronto a trasformare la tua esperienza online. Con la sua intelligenza artificiale avanzata, è in grado di rispondere alle tue domande e fornirti informazioni su una vasta gamma di argomenti. Il corso copre una serie di ambiti in cui ChatGPT può davvero fare la differenza nella tua vita quotidiana e nel tuo business:

Copywriting accattivante : impara come utilizzare ChatGPT per creare testi coinvolgenti e accattivanti per il web e la pubblicità

: impara come utilizzare ChatGPT per creare testi coinvolgenti e accattivanti per il web e la pubblicità Marketing avanzato : scopri come impiegarlo per migliorare le strategie di marketing e aumentare la visibilità online

: scopri come impiegarlo per migliorare le strategie di marketing e aumentare la visibilità online Salute e benessere : Utilizza ChatGPT per fornire informazioni sul benessere, consigli su alimentazione e stili di vita sani

: Utilizza ChatGPT per fornire informazioni sul benessere, consigli su alimentazione e stili di vita sani Psicologia e miglioramento personale : ottieni supporto emotivo e consigli per il miglioramento personale utilizzando l’AI

: ottieni supporto emotivo e consigli per il miglioramento personale utilizzando l’AI Finanza e investimenti : ricevi informazioni sulla finanza personale, investimenti e budgeting attraverso ChatGPT

: ricevi informazioni sulla finanza personale, investimenti e budgeting attraverso ChatGPT Lavoro e carriera : ottieni consigli sulle carriere e il mondo del lavoro con l’assistenza dell’intelligenza artificiale

: ottieni consigli sulle carriere e il mondo del lavoro con l’assistenza dell’intelligenza artificiale Sviluppo di codice assistito : utilizza ChatGPT per assistere nello sviluppo di codice e risolvere problemi

: utilizza ChatGPT per assistere nello sviluppo di codice e risolvere problemi Supporto agli studenti: fornisci supporto agli studenti e rispondi alle loro domande con l’ausilio dell’AI

Il corso include contenuti speciali che non troverai altrove, come l’ebook “I 50 migliori PROMPTS per ChatGPT!” Questi prompts sono essenziali per ottenere risposte accurate e pertinenti, risparmiando tempo e migliorando la produttività.

Questo corso è pensato per coloro che desiderano ottenere una conoscenza approfondita di ChatGPT e delle sue funzionalità, imparare a utilizzarlo per creare chatbot e assistenti virtuali in diversi contesti, vedere esempi pratici di come ChatGPT può migliorare l’esperienza utente in vari settori e integrare l’AI in progetti di intelligenza artificiale più ampi.

Il corso include:

11 ore di video on-demand

2 articoli e 3 risorse scaricabili

Accesso su dispositivo mobile e TV

Accesso illimitato al corso completo

Certificato di completamento

Ora, grazie alla promozione Udemy disponibile soltanto per un periodo limitato, puoi ottenere il corso completo di ChatGPT e tutte le risorse incluse al prezzo davvero conveniente di soli 14,99 euro invece di 79,99, pari a un risparmio dell’81%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.