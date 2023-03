Tutti gli Amazon Eero sono di nuovo in offerta: WiFi Mesh e prestazioni DA PAURA

Tutti i prodotti della linea Amazon Eero sono nuovamente in offerta su Amazon. Potenziare la connessione internet di casa non è mai stato così semplice… e conveniente. La promozione riguarda tutti i modelli: da Amazon Eero 6 ad Amazon Eero Pro 6E. Li trovi tutti a questo link, ma noi ci sentiamo di consigliarti soprattutto l’Amazon Eero 6+ nella configurazione da 2 pezzi, che è sicuramente più che sufficiente per garantire prestazioni di rete ottimali nella stragrande maggioranza delle case.

Grazie all’offerta che ti segnaliamo oggi, pagherai il set da 2 solamente 199€, contro i normali 249€ di listino (per un risparmio di oltre 50€).

Chi vive in un appartamento di grandi dimensioni, o in una casa su più piani, sa bene quanto il router fornito da contratto dal proprio operatore di rete fissa non sia sufficiente per avere prestazioni ottimali ovunque. Molto semplicemente, più ci si allontana dal router, più il segnale del WiFi diventa debole… e la velocità crolla a picco. Se poi stiamo parlando di una casa con pareti spesse, non ne parliamo proprio. Fortunatamente è possibile ovviare molto facilmente a questo inconveniente, grazie ai router di ultima generazione che consentono di creare una rete di tipo Mesh, facendo rimbalzare il segnale su più satelliti: il segnale è forte e potente in tutte le stanze e, soprattutto, le prestazioni rimangono sempre costanti e elevate.

Tutti i prodotti Amazon Eero si installano facilmente. Se lo desideri, non sarà nemmeno necessario sostituire il router che utilizzi attualmente. Puoi collegare Amazon Eero a cascata, dovrai solamente disattivare il segnale Wi-Fi del vecchio router, in modo da evitare possibili interferenze.

Il modello che ti consigliamo, eero 6+ (set da 2) offre fino a 1 gigabit in download via Wi-Fi e supporta una maggiore larghezza di banda sul canale a 160Mhz. La tecnologia eero TrueMesh ti garantisce prestazioni stabili e ottimali in tutta la casa: il traffico viene instradato in modo intelligente, riducendo interferrenze, colli di bottiglia e, soprattutto, eliminando le zone morte dove il segnale WiFi normalmente non arriva. Hai ancora poco tempo per approfittare di questa offerta: noi ti consigliamo di fare in fretta e mettere immediatamente il prodotto nel carrello.

