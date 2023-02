TUTTA la Formula 1 in diretta su Sky: abbonati con la nuova offerta

La nuova offerta di Sky è specificatamente pensata per gli appassionati di Formula 1. Il prossimo 5 marzo è previsto infatti l’inizio del campionato mondiale 2023 che vedrà la Ferrari cercare di riportare un titolo piloti che a Maranello manca dal 2007.

Ora puoi abbonarti a Sky TV e Sky Sport a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 45 euro. L’offerta è valida ancora per pochi giorni, quindi se sei un appassionato ti conviene approfittarne.

Formula 1 in diretta su Sky: in cosa consiste l’offerta

Aderendo a questa offerta hai la possibilità di avere i pacchetti Sky TV e Sky Sport insieme ad un prezzo super conveniente.

Sky TV ti permette di guardare gli show e le serie TV Sky Original, oltre ad un’ampia scelta di produzioni televisive italiane e internazionali anche in contemporanea con gli USA, gli show di Sky, una ricca proposta di documentari e i successi di NBC Universal.

Piatto forte per ogni appassionati di motori è ovviamente Sky Sport che include tutte le gare, le qualifiche e le prove libere del campionato di Formula 1 che sta per iniziare: stesso discorso che vale anche per la MotoGP.

E poi hai la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Uefa Europa League, un canale dedicato al tennis, la NBA con oltre 300 partite inclusi i sempre più vicini Playoff e le news in tempo reale di Sky Sport 24.

Tutto questo può costarti solo 24,90 euro al mese se aderisci subito alla nuova offerta. Per 18 mesi puoi goderti il meglio di Sky per quanto riguarda lo sport e l’intrattenimento ad un prezzo incredibile.

