Turtle Beach Stealth: cuffie wireless per Xbox e PC in SCONTO del 33%

Sei stanco di usare delle cuffie con il cavo per le tue sessioni di gioco e vorresti fare un upgrade senza spendere troppi soldi? Allora dai un’occhiata a questa super offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Turtle Beach Stealth 600 a soli 59,98 euro, anziché 89,99 euro.

Queste cuffie da gioco meravigliose oggi le puoi avere con un ribasso del 33% che porta il prezzo a terra e ti permette di risparmiare ben 30 euro sul totale. Le puoi usare per Xbox e per PC senza problemi e se invece le vuoi per PlayStation e PC clicca qui e scopri questa promozione altrettanto allettante.

Turtle Beach Stealth a prezzo sgretolato su Amazon

Queste sono delle cuffie true wireless che hanno pochi rivali e a questa cifra sono sicuramente il miglior acquisto che puoi fare oggi. Hanno la licenza ufficiale Microsoft e quindi le puoi usare su tutte le piattaforme di gioco del colosso senza nemmeno fare installazioni.

Godono di un’autonomia eccezionale, di più di 24 ore con una singola ricarica e con la ricarica rapida avrai altre 8,5 ore in appena 15 minuti. Bisogna anche parlare della comodità, garantita da morbidi cuscinetti e un archetto imbottito sulla parte alta. Hanno dei comandi sul padiglione auricolare e possiedono un microfono a scomparsa che capta la tua voce e la restituisce forte e limpida.

Non aspettare che il prezzo torni alla normalità. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue Turtle Beach Stealth 600 a soli 59,98 euro, anziché 89,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.