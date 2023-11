Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 per PS5: il prezzo crolla da 99 a 59 euro

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 sono le cuffie da gioco ideali per chi cerca un’esperienza di gioco coinvolgente e di alta qualità su PS5, PS4 e PC. Attualmente, puoi acquistarle a un prezzo incredibile di soli 59,99€, anziché 99,99€, su Amazon. Questo sconto del 40% rappresenta un’opportunità eccezionale per migliorare la tua esperienza di gioco senza spendere una fortuna.

Grazie al trasmettitore wireless mini-USB incluso, puoi godere di un audio di gioco e della chat di alta qualità senza l’ingombro di cavi. Questa funzionalità è compatibile sia con PS5 che con PS4, offrendoti un’esperienza senza interruzioni.

La comodità è un aspetto importante quando si tratta di cuffie da gioco, e le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 si distinguono per il loro design brevettato di ProSpecs. Questo design è pensato per chi porta gli occhiali, eliminando la pressione sugli occhiali durante le sessioni di gioco prolungate. Quindi, potrai giocare comodamente senza preoccuparti di fastidiose sensazioni di pressione. Un’altra caratteristica di queste cuffie è la tecnologia Superhuman Hearing. Questa impostazione audio ti darà il vantaggio in gioco, permettendoti di udire ogni dettaglio, dai passi felpati dei tuoi avversari al ricaricare delle armi nemiche. Avrai un vantaggio uditivo che può fare la differenza nelle tue partite.

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 supportano l’audio 3D, che è perfetto per vivere un’esperienza di gioco realistica su PS5 grazie a un suono surround spaziale preciso. Potrai immergerti completamente nei mondi di gioco e sentirti al centro dell’azione. Queste cuffie sono dotate di un microfono flip-to-mute ad alta sensibilità, che garantisce una comunicazione chiara e priva di rumori di fondo durante le sessioni di chat. In modalità mute, il microfono si integra perfettamente nelle cuffie, garantendo un aspetto pulito e ordinato.

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 offrono anche la possibilità di personalizzare le impostazioni audio grazie al pratico pulsante integrato. Potrai regolare l’audio secondo le tue preferenze e le esigenze del gioco in corso. Infine, la connettività è semplice grazie al trasmettitore mini-USB che consente il collegamento wireless tra la tua PlayStation e le cuffie. Inoltre, queste cuffie sono compatibili con Sony Audio 3 per PS5, il che significa che puoi sfruttare al massimo le potenzialità del tuo sistema di gioco.

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 offrono un’esperienza di gioco eccezionale e, con lo sconto del 40% attualmente disponibile su Amazon, rappresentano un affare imperdibile per chi cerca cuffie da gioco di alta qualità a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.