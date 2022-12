TSMC potrebbe realizzare una fabbrica in Germania (RUMOR)

In queste ore apprendiamo un rumor molto curioso inerente il noto chipmaker taiwanese leader del mercato; sembra infatti che TSMC stia prendendo in esame la costruzione di un nuovo impianto in Europa, precisamente in Germania.

TSMC costruirà una fabbrica in Germania

Come si evince da un recente rumor appena trapelato, scopriamo che TSMC, il grande OEM di processori e chip mobili leader del mercato, starebbe pensando di costruire una nuova fabbrica in Europa, nello specifico a Dresda, in Germania.

La costruzione potrebbe iniziare nel 2024, praticamente fra poco più di un anno e potrebbe servire per soddisfare la domanda – sempre più elevata – di chip prodotti in casa, specialmente nel campo automotive. Non è un caso che si parli della Germania; proprio in questo Stato infatti, vedremo la prima GigaFactory europea di Tesla.

Abbiamo letto che una serie di dirigenti di TSMC visiterà il posto nel corso del 2023 per capire se lo scenario sia fattibile o meno, e parlerà con i funzionari del governo per capire ulteriori dettagli in merito. Pare che la decisione verrà presa immediatamente dopo la visita. Bisognerà studiare anche la possibilità di trattare con nuovi fornitori per materiali e attrezzature chiave. Se le cose andranno in porto, la fabbrica si occuperà di realizzare chip a 22 nanometri mediante oltre 50 tipi di strumentazioni e con più di 2000 materiali adoperati.

Fra le altre cose, una mossa simile da parte di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company potrebbe essere oltremodo vantaggiosa anche per l’Unione Europea stessa, così da ridurre sempre più l’importazione di chip chiave dall’Asia. Proprio nel 2021 infatti, la UE ha approvato una fondi di investimenti pari a 43 milioni di euro per incoraggiare i chipmaker internazionali a costruire sedi chiave in Europa.

