Trust Yvi+: il mouse wireless di qualità più ECONOMICO (8,99€)

Se fai veloce oggi puoi avere un mouse di ottima qualità a un prezzo davvero incredibile. Compatibile praticamente con tutti i dispositivi, compatto ed ergonomico. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Trust Yvi+ a soli 8,99 euro, invece che 14,99 euro.

Già il costo di listino non è altissimo ma con questo sconto del 40% è da prendere all’istante. Sicuramente il rapporto qualità prezzo è molto allettante. Difficilmente puoi trovare qualcosa di migliore. Tra l’altro alla stessa cifra puoi scegliere la colorazione nera, blu, rossa e verde.

Trust Yvi: il mouse compatto e leggero che costa poco

Certamente il prezzo di questo mouse wireless è quello che più risalta, tuttavia siamo anche difronte a un dispositivo di ottima qualità. Ha un puntatore preciso e sensibile che riesce a scorrere su tutte le superfici, anche senza tappetino. E potrai scegliere, premendo il pulsantino vicino alla rotella, la velocità DPI tra 800 e 1600.

Puoi tranquillamente usare sia la mano destra che quella sinistra. I tasti sono comodi e silenziosi. La rotella scorre le pagine velocemente. Inoltre è già incluso il ricevitore USB che ti permette di connetterlo velocemente al tuo computer. Non sarà necessario fare installazioni perché viene subito riconosciuto. E la batteria, una stilo AAA, può durare per 12 mesi di uso quotidiano.

Insomma un ottimo mouse wireless che oggi puoi avere a pochissimo. Per cui non aspettare che sia tardi e il prezzo torni alla normalità. Vai invece subito su Amazon e acquista il tuo Trust Yvi+ a soli 8,99 euro, invece che 14,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.