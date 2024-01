Trust Yvi+ è il mouse wireless ambidestro SILENZIOSO e a soli 9€

Per un mouse wireless senza fronzoli ma comunque comodo da usare non cercare altre alternative, Trust Yvi+ è quello che fa al caso tuo. Ergonomico, silenzioso e con tutto al posto giusto per poterlo connettere a qualunque dispositivo in una sola mossa.

Approfitta del ribasso del 40% su Amazon dove il prezzo scende ad appena 8,99€

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Trust Yvi+, il mouse wireless che tutti dovrebbero avere

Lo abbini sia al tuo computer fisso che al tuo laptop per poterlo usare senza limiti fuori e dentro casa. Dopotutto si collega ai dispositivi con un semplice micro ricevitore USB che non richiede installazioni e che non dà noie: il segnale è attivo fin dal primo momento, senza latenza ed affidabile. Anche in termini di compatibilità con i vari sistemi non hai di che preoccuparti.

Ma veniamo a noi, Trust Yvi+ ha dimensioni compatte risultando comunque un prodotto ergonomico. Si adatta al palmo della tua mano e ti fa navigare sul desktop senza freni. Conta che grazie al design con cui è stato progettato e l’assenza di tasti aggiuntivi ti permette di usarlo sia con mano destra che con mano sinistra.

Naturalmente trovi il click destro, quello sinistro e la rotellina di scorrimento. Puoi personalizzare i DPI e goderti una fluidità naturale o accelerata a seconda delle tue abitudini.

Alimentato da una semplice batteria, ha dalla sua parte fino a 12 mesi di utilizzo.

Trust Yvi+ a soli 8,99€ con lo sconto in corso.

