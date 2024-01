Trust YMO per tastiera e mouse WIRELESS a prezzo ESAGERATO

Libera la scrivania dai fili inutili e punta sul wireless. Rivoluziona tutto quanto con un solo acquisto grazie al set Trust YMO che ha tutto quello che ti occorre al suo interno ossia un mouse e una tastiera. Si collegano con micro ricevitore USB, sono comodi e non ti fanno mancare niente.

Trust YMO, il set che contiene le due periferiche perfette

Rendere la tua scrivania un posto senza fili in eccesso è estremamente semplice e pure veloce. Devi acquistare delle periferiche che siano wireless e per questo Trust ha creato il set YMO che ne unisce due semplici ma complete. A chi lo consiglio? A te che fai un utilizzo quotidiano e basico del computer, a chi vuole rendere la scrivania più ordinata sul posto di lavoro e così via.

Analizzando il set, hai a disposizione una tastiera con layout QWERTY italiano super scorrevole e che garantisce una digitazione naturale. È completa quindi trovi anche il tastierino numerico, i tasti funzione e i comandi veloci per gestire la riproduzione multimediale. Sono presenti anche 3 LED in alto a destra per il blocco delle maiuscole, la batteria e la connessione.

Il mouse, dal canto suo, è molto semplice ma con questo design permette di essere utilizzato sia con mano destra che sinistra. Click destro, sinistro e rotellina di scorrimento ai tuoi ordini per navigare sul desktop in modo fluido.

Entrambi i prodotti sono alimentati da delle classiche batterie e ti garantiscono mesi e mesi di autonomia senza problemi. Ti dirò, hanno anche un’altra caratteristica in comune: sono super silenziosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.