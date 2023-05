Trust Verto: il mouse verticale consigliato dai fisioterapisti (-37%)

Il Trust Verto è un mouse verticale wireless consigliato dai fisioterapisti che può essere la soluzione ideale per coloro che soffrono di fatica o dolore durante l’uso del mouse. Questo dispositivo è progettato per permettere al braccio e al polso di assumere una posizione naturale a 60°, che offre un comfort ottimale durante l’utilizzo. Attualmente in mega sconto del 37% su Amazon, puoi comprare questo eccezionale dispositivo al prezzo ridicolo di soli 18,99 euro. Questo è un investimento sulla salute del tuo polso in futuro.

Trust Verto: il mouse verticale che salvaguardia la salute del tuo polso

Il design ergonomico del Trust Verto non solo fornisce sollievo per i muscoli del braccio e del polso, ma anche il supporto per il pollice e il rivestimento in gomma migliorano l’impugnatura e il comfort. Inoltre, il formato del mouse è adatto a qualsiasi mano, quindi non ci sono problemi di adattamento.

Con la tecnologia wireless del Trust Verto, non ci sono cavi che interferiscono con la tua postura di lavoro. La portata wireless di 10 m garantisce una libertà di movimento ottimale e una migliore postura durante l’utilizzo del mouse.

Il mouse verticale Trust Verto offre anche comandi precisi, grazie al sensore ottico 800/1200/1600 DPI e ai due pulsanti azionabili con il pollice per un controllo rapido e preciso. Inoltre, l’installazione è facile grazie alla tecnologia Plug & Play: basta collegare il microricevitore al PC o al laptop e si può iniziare subito a utilizzare il mouse. Quando hai finito, il ricevitore può essere conservato nel comodo scomparto dedicato. Infine, questo dispositivo utilizza due batterie AAA incluse, che possono essere facilmente sostituite quando necessario.

In sintesi, se sei alla ricerca di un mouse che possa aiutare a prevenire o alleviare il dolore o la fatica durante l’uso prolungato del mouse, il Trust Verto è sicuramente una buona scelta. Con il suo design ergonomico, la tecnologia wireless, i comandi precisi e l’installazione facile, può migliorare notevolmente la tua postura di lavoro e il tuo comfort durante l’utilizzo del computer. E se sei alla ricerca di un’offerta, il 37% di sconto su Amazon potrebbe rendere ancora più attraente l’acquisto di questo dispositivo, a un prezzo stracciato di soli 18,99 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemnete.

