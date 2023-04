Trust Verto: il mouse non solo wireless ma anche SENZA dolori

Le ore passate davanti al computer non fanno altro che aumentare il dolore al polso? Il Mouse Ergonomico Wireless Verto di Trust è la soluzione perfetta per eliminare questo fastidio e lavorare senza problemi.

Comfort e precisione con il mouse ergonomico targato Trust

Il Trust Verto è un mouse ergonomico con un design unico verticale per ridurre la pressione sul polso. Questo modello ti aiuta a mantenere il giusto posizionamento della mano e del braccio mentre lo utilizzi evitando di infiammare i tendini. Vedrai che sarà la scelta giusta se trascorri molte ore al computer e cerchi una periferica comoda da usare.

Uno dei punti forte è il collegamento wireless e quindi poterlo usare comodamente senza fili grazie all’apposito adattatore USB. Portalo sempre con te per usarlo sia a casa e lavoro, riponendo il ricevitore nello scomparto apposito sotto il mouse. Come tutti i mouse di questa categoria, è compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac OS senza dover installare programmi o driver.

Per poter funzionare hai bisogno di 2 pile AAA che sono incluse nella confezione. A renderlo un mouse affidabile e la possibilità di scegliere tra ben tre livelli di sensibilità: 800 DPI, 1200 DPI e 1600 DPI. Come puoi vedere questo mouse non ha nulla da invidiare a un tradizionalissimo mouse, anzi con questo potrai dire addio al dolore al polso.

