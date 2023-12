Trust Verro è il mouse per la TUA mano: ergonomico, wireless e SCONTATO

Per avere un mouse perfetto a portata di mano devi scegliere un modello che è stato progettato per un utilizzo intenso e senza limiti. Per questo motivo ti suggerisco Trust Verro che con la sua angolazione a 60° soddisfa tutte le esigenze ergonomiche.

Comodo, wireless e completo. Ora in promozione su Amazon è un gioiellino da non farsi scappare: collegati al volo e approfitta del 47% di sconto sul prezzo di listino per farlo tuo a soli 23,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Trust Verro: il mouse wireless da usare da oggi a sempre

Quando questo mouse è stato creato, c’è stato solo un pensiero da parte di Trust: che sia confortevole sempre. Difatti, Verro è quella periferica da avere sulla scrivania per due motivi ossia salvare le tue articolazioni e ottenere un’esperienza mai deludente.

Wireless, si collega al tuo dispositivo grazie al micro ricevitore USB e la connessione è stabile, senza latenza e affidabile. Compatibile con tutti i sistemi operativi non ti fa uscire pazzo.

Ma tornando a noi, cosa ti offre? Ha i soliti tre click (tasto destro, sinistro e rotellina di scorrimento) con due pulsanti in aggiunta da poter cliccare con il pollice. I DPI sono regolabili fino a un massimo di 1600 e il peso complessivo è veramente minimo per una leggerezza a prova di piuma.

Infine ti lascio sapere che non occorre neanche ricaricarlo perché per farlo funzione inserisci al suo interno una semplice batteria ed hai tanta autonomia a portata di mano.

Non perdere tempo e collegati al volo su Amazon per acquistare subito il tuo Trust Verro a soli 23,99€ con 47% di sconto.

