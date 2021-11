Trust Themo: il mouse wireless che costa meno che al Black Friday 2021

Questo inizio novembre si sta rivelando un vero e proprio affare su Amazon, tra le varie offerte quotidiane figura anche il Trust Themo, un mouse wireless che ti viene a costare veramente una sciocchezza. In promozione, infatti, te lo porti a casa con soli 12,90€ grazie al ribasso del 68%. È uno scherzo? Ovviamente no ma se sei interessato ti consiglio di non perdere tanto tempo perché potrebbe andare letteralmente a ruba nel giro di qualche secondo.

Le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia te lo fanno ricevere a casa in pochissimi giorni.

Trust Themo: tutto quello che devi sapere su questo mouse

Un ottimo mouse wireless è indispensabile in casa. Se da poco hai deciso di dare un taglio ai cavi sulla tua scrivania o hai bisogno di un dispositivo da portare in giro senza farti problemi, questo è proprio quello che fa per te. Disponibile in colorazione nera è di dimensioni ridotte ed è davvero formidabile.

Non conta alcuna batteria esterna perché è ricaricabile. Cosa significa? Che nel momento in cui la sua carica si esaurisce, colleghi il cavo che ti viene fornito in confezione e torna subito operativo. In linea di massima con un ciclo completo puoi fare affidamento su 40 giorni di utilizzo.

Per non farti mancare nulla hai a disposizione i soliti pulsanti più due che attivi direttamente con il pollice. In più non mancano tre livelli DPI intercambiabili i quali ammontano a 800, 1200 e 1600.

Come si collega al tuo computer? Mediante un semplicissimo micro ricevitore USB.

Cosa stai aspettando? Acquista subito questo mouse wireless Trust Themo su Amazon a soli 12,90€. Se possiedi un abbonamento Prime lo ricevi a casa senza costi aggiuntivi, se invece non sei abbonato opta per le consegne presso i punti di ritiro e così facendo risparmierai anche tu qualche euro.