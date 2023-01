Trust lancia la BOMBA con il kit webcam HD e cuffie a 14€ (Amazon)

Ti dico subito che dovrai essere super veloce perché uno sconto del genere durerà un soffio. Per cui se non vuoi perderti questa offerta incredibile vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello il kit webcam e cuffie Trust a soli 14,99 euro, invece che 54,99 euro.

No, non è un sogno, forse un errore di prezzo ma è tutto vero. Se fai veloce puoi beneficiare di questo sconto del 73% e portarti a casa due dispositivi eccellenti. Con questa combo sei subito pronto per fare videoconferenze o dirette nel migliore dei modi. Avrai a disposizione una videocamera eccellente che restituisce video in alta risoluzione e delle cuffie con microfono integrato per ascoltare chi ti parla e riprodurre la tua voce al meglio.

Trust: il kit webcam e cuffie che sconvolge il Web

Per avere una webcam in alta definizione e delle cuffie dotate anche di microfono, ci vogliono ben più di 14 euro. Ecco perché questa offerta è davvero da cogliere al volo. Potrai agganciare la videocamera sullo schermo del tuo PC o laptop in modo semplice e veloce. È dotata di una risoluzione massima di 720p che, grazie anche al bilanciamento automatico dei colori, riesce a riprodurre immagini chiare e fluide.

Le cuffie hanno dei comodi padiglioni auricolari morbidi e un archetto che non stringe. Potrai ascoltare un audio cristallino. Inoltre grazie al microfono incorporato riuscirai a far sentire la tua voce in modo forte e chiaro. Non ci saranno disturbi o interferenze. Entrambi i dispositivi sono plug & play e quindi non hanno bisogno di nessuna installazione.

Come ti dicevo non dovrai perdere tempo perché un’offerta così farà gola a tanti e le unità disponibili finiranno subito. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo kit webcam e cuffie Trust a soli 14,99 euro, invece che 54,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro questa sera senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.