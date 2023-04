Trust GXT 488: le cuffie da gaming che non ti aspettavi a questo prezzo

Le cuffie da gaming Trust GXT 488 sono un prodotto di alta qualità progettato esclusivamente per la console PlayStation 4, ma sono anche compatibili con PlayStation 5. Attualmente in sconto assurdo del 40% su Amazon, queste cuffie rappresentano un’ottima scelta per gli appassionati di giochi che desiderano un suono potente e nitido e un comfort duraturo durante le loro sessioni di gioco. Non perdere questa occasione e acquista subito queste cuffie ad un prezzo ridicolo di soli 29,99 euro.

Trust GXT 488: non farti scappare questa occasione

Il suono potente è garantito dai driver da 50 mm delle cuffie Trust GXT 488, offre un audio di alta qualità e un’esperienza di gioco immersiva. Inoltre, il microfono gaming pieghevole consente una comunicazione chiara e precisa con gli altri giocatori durante le partite online. Le cuffie sono realizzate pensando al comfort del giocatore. I morbidi cuscinetti over-ear avvolgono completamente le orecchie, isolandole dai rumori esterni e garantendo un uso confortevole per le sessioni di gioco più lunghe. Inoltre, il microfono gaming pieghevole è facile da posizionare e può essere regolato per adattarsi alle preferenze del giocatore.

Non solo sono comode, ma le cuffie Trust GXT 488 sono anche solide ed eleganti. L’archetto rinforzato regolabile presenta un design che si sposa perfettamente con la tua PlayStation 4 e i suoi accessori, per un look accattivante e professionale. L’utilizzo delle cuffie è estremamente semplice grazie alla funzione plug & play. È sufficiente collegare le cuffie con microfono nel controller wireless DUALSHOCK 4 o DUALSENSE con il cavo a treccia in nylon da 1,2 m e regolare o disattivare il volume con il telecomando in linea.

In conclusione, le cuffie da gaming Trust GXT 488 sono una scelta eccellente per i giocatori di PlayStation 4 e 5 che desiderano un suono potente, un comfort duraturo e un design elegante. L’offerta pazzesca del 40% di sconto su Amazon rende questo prodotto ancora più conveniente per chi cerca un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile di soli 29,99 euro. Non perdere ulteriore tempo, i pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.