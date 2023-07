Trust GXT 255+ Onyx: il microfono professionale per i tuoi podcast (-20%)

Se stai cercando un microfono USB di qualità per il gaming, lo streaming, la creazione di contenuti, la registrazione di brani o i podcast, allora il Trust GXT 255+ Onyx potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. La buona notizia è che al momento è in sconto del 20% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 159,99 euro.

Trust GXT 255+ Onyx: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche che rendono il Trust GXT 255+ Onyx così interessante è la sua semplicità d’uso. Grazie al collegamento USB singolo, questo microfono è subito pronto all’uso senza la necessità di complicati mixer esterni. Basta collegarlo al tuo computer e sei pronto per registrare la tua voce con una qualità eccezionale.

Il microfono Trust GXT 255+ Onyx è dotato di un pattern di registrazione cardioide, che significa che cattura soltanto ciò che davvero conta: la tua voce. Questo ti permette di ottenere registrazioni chiare e nitide, senza rumori di fondo indesiderati.

Inoltre, il Trust GXT 255+ Onyx è dotato di un braccio per microfono a livello di studio di registrazione, che non solo tiene fermo il microfono in posizione ideale, ma nasconde anche i cavi dalla vista. Questo contribuisce a mantenere il tuo spazio di lavoro ordinato e professionale. Inoltre, il braccio ospita anche una porta USB aggiuntiva, che ti offre maggiore comodità per collegare altri dispositivi. Un’altra caratteristica interessante di questo microfono è il monitoraggio a zero latenza. Puoi collegare le cuffie tramite la porta da 3,5 mm e ascoltare immediatamente ciò che stai registrando, senza ritardi fastidiosi. Inoltre, regolare il volume e fare altre regolazioni è semplice e intuitivo.

Il Trust GXT 255+ Onyx ti offre anche un controllo totale sul tuo audio. Puoi regolare il guadagno del microfono con la manopola dedicata e escludere l’audio premendo un tasto. Inoltre, i LED a colori ti indicano quando il microfono è disattivato, evitando spiacevoli errori di registrazione.

In conclusione, se sei un podcaster, uno streamer o un creatore di contenuti alla ricerca di un microfono USB di qualità, il Trust GXT 255+ Onyx potrebbe essere la scelta ideale per te. Approfitta subito dell’attuale sconto del 20% su Amazon e crea il tuo studio professionale ad un prezzo vantaggioso di soli 159,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

