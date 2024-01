Trust GXT 1863 Thaz: AFFARE esclusivo Amazon (-50%)

Se sei un appassionato di gaming, probabilmente hai già sperimentato la differenza che una tastiera di alta qualità può fare nel tuo setup. Oggi, abbiamo una proposta che potrebbe cambiare radicalmente la tua esperienza di gioco, la tastiera meccanica da gaming Trust GXT 1863 Thaz, disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 50%. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo ridicolo di soli 24,99 euro, anziché 49,99 euro.

Tastiera Trust GXT 1863 Thaz: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti di questa tastiera è il suo formato integrale, completo di layout QWERTY e tastierino numerico. Questo ti offre un’esperienza di digitazione completa e comoda, essenziale per le lunghe sessioni di gioco o le maratone di lavoro. La tastiera è stata progettata per offrire massima versatilità senza sacrificare l’ergonomia.

Ma cosa rende davvero eccezionale la Trust GXT 1863 Thaz? Gli switch Outemu RED. Questi switch sono noti per la loro velocità incredibile, con un punto di attuazione di soli 2 mm. In pratica, significa che vincerai le tue battaglie ancor prima di renderti conto di aver premuto un pulsante. La sensazione tattile e la risposta rapida ti daranno un vantaggio cruciale nei momenti critici del gioco.

Non è solo una questione di prestazioni di gioco superiori, ma anche di stile. La Trust GXT 1863 Thaz offre 14 modalità di illuminazione, permettendoti di personalizzare l’aspetto della tua tastiera per adattarla al tuo stile o per stupire gli amici durante le feste LAN. Con colori stupefacenti e effetti di luce sorprendenti, questa tastiera da gaming diventa l’anima della festa, sia che tu stia conquistando regni virtuali o semplicemente trascorrendo del tempo con gli amici.

La tecnologia anti-ghosting è un altro elemento chiave che rende la Trust GXT 1863 Thaz una scelta eccezionale. Grazie al N-key rollover anti-ghosting, ogni pressione dei tasti viene registrata senza errori. Non importa quanto intensa sia la tua sessione di gioco, questa tastiera garantisce che ogni mossa venga eseguita con precisione e tempestività. Gioca bene, vinci subito.

E se temi di interrompere accidentalmente il tuo gioco premendo il tasto Windows, la Trust GXT 1863 Thaz ha la soluzione perfetta. Basta attivare la modalità gaming e il tasto Windows verrà disattivato. In questo modo, puoi concentrarti completamente sul gioco senza preoccuparti di interruzioni indesiderate.

La Trust GXT 1863 Thaz non è solo una tastiera da gaming; è una potente alleata per chiunque cerchi prestazioni superiori e un’estetica sorprendente. E con lo sconto FOLLE del 50% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per migliorare il tuo setup di gioco. Non perdere altro tempo e acquistala al prezzo stracciato di soli 24,99 euro, prima che sia troppo tardi.

