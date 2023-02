Trust Gaming GXT: microfono da gaming con lo sconto FOLLE del 64%

Questa di cui vi stiamo per parlare è davvero un occasione unica da prendere al volo. Il microfono Trust Gaming GXT 258 è un dispositivo di alta qualità progettato per registrare audio cristallino e professionale. Questo dispositivo oggi è proposto su Amazon con lo sconto FOLLE del 64%, ben oltre il metà prezzo. Infatti adesso, questo microfono della Trust ha un prezzo ridicolo di soli 49,99 euro. Non perdere questa occasione.

Trust Gaming GXT: l’offerta che nessuno si aspettava

Il microfono a condensatore Trust Gaming GXT offre quattro modalità di registrazione, cardioide, bidirezionale, stereo e omnidirezionale, per adattarsi alle diverse esigenze di registrazione. La connessione USB plug-and-play semplifica la configurazione, rendendolo facile da utilizzare con PC e laptop.

Inoltre, il Trust Gaming GXT è dotato di funzioni professionali, come il guadagno del microfono, le manopole per l’esclusione audio e il volume delle cuffie, il filtro pop interno e la porta di monitoraggio a zero latenza delle cuffie, che consentono di ottimizzare la registrazione audio in tempo reale.

La solida struttura in metallo con griglia metallica anteriore e luci LED regolabili in 5 colori, non solo conferisce al Trust Gaming GXT un aspetto professionale, ma lo rende anche estremamente resistente. Inoltre, la compatibilità con PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 rende il Trust Gaming GXT 258 un microfono super versatile.

Con uno sconto folle del 64% su Amazon, il Trust Gaming GXT 258 è un’offerta incredibile per chiunque abbia bisogno di un microfono professionale per registrare audio di alta qualità. Non sorprende che stia andando letteralmente a ruba, quindi, se sei interessato, affrettati a comprarne uno dei pochi pezzi rimasti disponibili. Questo dispositivo oggi ha il prezzo pazzesco di soli 49,99 euro; tieni conto che solitamente costa 139,99 euro, quindi stiamo parlando di uno sconto di ben oltre il metà prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.