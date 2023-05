Trust Gaming GXT 488: le cuffie definitive, in super sconto

Se stai cercando delle cuffie da gaming di alta qualità a un prezzo accessibile, le Trust GXT 488 potrebbero essere la soluzione che stai cercando. Attualmente in sconto del 30% su Amazon, queste cuffie sono progettate esclusivamente per la console PlayStation 4, ma sono anche compatibili con la PlayStation 5. Approfitta subito di questa fantastica offerta e acquistale al prezzo speciale di soli 34,99 euro.

Trust Gaming GXT 488: un’occasione da prendere al volo

Una delle caratteristiche principali delle Trust Gaming GXT 488 è l’audio potente. Grazie ai driver cuffia da 50 mm, queste cuffie offrono un suono nitido e potente che ti permette di immergerti completamente nella tua esperienza di gioco. Non solo, ma il microfono per gaming integrato ti consente di comunicare con i tuoi compagni di squadra senza dover togliere le cuffie.

Ma le Trust Gaming GXT 488 non sono solo potenti, sono anche comode da indossare. I morbidi cuscinetti over-ear e il microfono gaming pieghevole assicurano un uso confortevole per le sessioni di gioco più lunghe. Inoltre, l’archetto rinforzato regolabile presenta un design elegante e moderno che si sposa perfettamente con la tua PlayStation 4 e i suoi accessori.

Collegare le Trust Gaming GXT 488 alla tua console è semplice grazie al cavo a treccia in nylon da 1,2 m. Basta collegare le cuffie con microfono nel controller wireless DUALSHOCK 4 o DUALSENSE e regolare o disattivare il volume con il telecomando in linea. Questo significa che non dovrai interrompere la tua sessione di gioco per modificare le impostazioni audio.

In definitiva, se stai cercando delle cuffie da gaming di alta qualità, le Trust Gaming GXT 488 sono sicuramente una scelta da prendere in considerazione. Grazie alla loro licenza ufficiale per la PlayStation 4, alla loro potenza audio e al loro design elegante e confortevole, queste cuffie ti garantiranno un’esperienza di gioco immersiva e senza interruzioni. E con il prezzo scontato del 30% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarle a soli 34,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

