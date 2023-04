Trust Gaming GXT 414 Zamak: le cuffie perfette a un prezzo FOLLE

Siete alla ricerca di un paio di cuffie da gaming di livello professionale, ma economiche? Su Amazon è disponibile un’interessante promozione riguardante uno dei modelli migliori in commercio. Si tratta delle cuffie Trust Gaming GXT 414 Zamak il cui prezzo di listino di 63,89 euro scende fino a 36,99 euro grazie allo sconto del 42%. Siamo davanti al minimo storico per queste stupende cuffie pertanto non fatevi scappare la promozione e andate immediatamente su Amazon ad acquistarle.

Trust Gaming GXT 414 Zamak: le cuffie per tutti gli amanti del gaming

Con i suoi potenti driver da 53 mm, le cuffie da gioco Trust GXT 414 Zamak producono un suono eccezionale: esplosioni fragorose e motori ruggenti suoneranno più veri che mai. Inoltre le cuffie sono realizzate con materiali di alta qualità: hanno un design robusto con parti in metallo e una finitura di qualità per un look degno dei migliori giocatori. Il livello di comfort di queste cuffie da gioco con microfono è altrettanto vitale: i morbidi cuscinetti auricolari e l’archetto regolabile sono stati studiati appositamente per le lunghe sessioni di gioco.

Le cuffie Zamak sono munite di microfono flessibile con filtro pop, che coglie con nitidezza la voce mentre si parla con amici e compagni di squadra. Il microfono si può piegare in qualsiasi posizione si preferisca. Il microfono non serve? Si può staccare e soltanto ascoltare la ricchezza dei suoni. Il cavo standard della lunghezza di un metro si collega direttamente al controller quindi funziona sia su PC che su console come Xbox One/X/S e PlayStation 4/5. È anche presente un adattatore per il cellulare.

Insomma, le cuffie Trust Gaming GXT 414 Zamak sono davvero ottime e al prezzo di 36,99 euro la vera sfida è non acquistarle. Andate, quindi, immediatamente su Amazon anche perché le scorte non sono infinite e l’offerta non durerà ancora a lungo. Considerate, infine, che con Amazon Prime potrete averle in pochissimi giorni senza ulteriori spese per la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.