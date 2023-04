Trust Gaming GXT 258 Fyru: sconto FOLLE del 64%

Il microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru è un dispositivo di registrazione di alta qualità per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, progettato per realizzare registrazioni cristalline e ricche di suono, quasi alla pari con quelle degli studi di registrazione. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 64%, questo prodotto è una scelta eccellente per chiunque cerchi un microfono di alta qualità a un prezzo ridicolo di soli 49,99 euro.

Trust Gaming GXT 258 Fyru: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più importanti del Trust GXT 258 Fyru è il pattern di registrazione, che consente di effettuare registrazioni ottimizzate in qualsiasi situazione. È possibile scegliere tra quattro modalità di registrazione: cardioide, bidirezionale, stereo e omnidirezionale, a seconda delle esigenze dell’utente. La modalità cardioide è ottima per lo streaming su YouTube o Twitch, i podcast individuali o i fuori campo, mentre la modalità bidirezionale è perfetta per duetti o interviste. La modalità stereo è ideale per le registrazioni musicali in stereo e la modalità omnidirezionale è adatta ai podcast di gruppo.

Il Trust GXT 258 Fyru è anche incredibilmente facile da configurare, grazie alla sua connessione USB plug-and-play, che consente di collegarsi istantaneamente al PC o al laptop. Inoltre, il microfono è dotato di funzioni professionali per ottimizzare le registrazioni, come una porta di monitoraggio a zero latenza delle cuffie, un guadagno del microfono, manopole per l’esclusione audio e il volume delle cuffie e un filtro pop interno che esclude i suoni indesiderati.

La struttura del microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru è in metallo e dispone di una griglia metallica anteriore, il che lo rende resistente e duraturo. Inoltre, il microfono ha luci LED regolabili in 5 colori, che aggiungono un tocco di colore alle registrazioni.

In sintesi, il Trust Gaming GXT 258 Fyru è un’ottima scelta per chiunque cerchi un microfono di alta qualità per il gaming, lo streaming, la registrazione musicale e la creazione di podcast. Con uno sconto pazzesco del 64% disponibile su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistare questo microfono ad un prezzo stracciato di soli 49,99 euro. Ma affrettati a comprarlo se sei interessato, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.