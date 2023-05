Trust Gaming GXT 1160: webcam di qualità, ad un prezzo STRACCIATO

Se sei alla ricerca di una webcam di alta qualità per migliorare la tua esperienza di videochiamate, non cercare oltre: la webcam Trust Gaming GXT 1160 è la soluzione ideale. E oggi, con uno sconto FOLLE del 69% disponibile su Amazon, non puoi lasciartela sfuggire. Dotata di una risoluzione fino a 8 megapixel e di una serie di funzionalità intelligenti, questa webcam ti offrirà un’immagine cristallina e una chiarezza del suono che porteranno le tue videochiamate a un livello superiore. Approfitta subito di questa occasione unica e acquistala al prezzo ridicolo di soli 18,30 euro.

Trust Gaming GXT 1160: l’occasione che stavi cercando

La Trust Gaming GXT 1160 è una webcam ad alta definizione che vanta una risoluzione fino a 8 megapixel (3840 x 2160). Ciò significa che potrai godere di un’immagine nitida, dettagliata e realistica durante le tue videochiamate. Sia che tu stia partecipando a una riunione di lavoro, che tu stia chattando con amici o parenti, questa webcam garantirà una qualità video eccellente che farà risaltare ogni dettaglio.

Oltre alla qualità video, la webcam Trust Gaming GXT 1160 è dotata di un pratico microfono integrato. Questo ti permetterà di comunicare chiaramente durante le tue videochiamate senza dover acquistare un microfono esterno separato. Il suono sarà chiaro e senza distorsioni, consentendo conversazioni fluide e vivaci con chiunque tu stia chiamando.

La webcam Trust Gaming GXT 1160 è progettata per essere estremamente versatile e facile da utilizzare. Grazie al supporto intelligente con morsa integrata, potrai fissarla facilmente a schermi di laptop o a qualsiasi altra superficie piana. Questo ti permetterà di posizionare il device esattamente dove desideri, garantendo sempre l’angolazione perfetta per le tue videochiamate.

La Trust Gaming GXT 1160 è dotata di una funzione di bilanciamento automatico del bianco. Questo significa che la webcam è in grado di adattarsi alle diverse condizioni di luce ambientale, garantendo sempre una qualità video costante. Che tu sia in una stanza ben illuminata o in una più buia, questa webcam si adatterà automaticamente per offrire un’immagine chiara e dettagliata.

La webcam Trust Gaming GXT 1160 è un’occasione da non perdere al prezzo ridicolo di soli 18.30 euro. Approfitta subito di questo favoloso sconto del 69%, i pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

