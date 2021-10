Trust Fyda: il mouse ricaricabile ed ergonomico che TI SALVA

Se sei alla ricerca di un ottimo mouse con budget ridotto non c'è motivo per cui non dovresti acquistare Trust Fyda. Disponibile su Amazon non solo è perfetto, ma è anche in promozione. Ciò significa che diventa tuo con soli 19,99€, un vero affare.

Le spedizioni soni veloci e gratuite in tutta Italia, cosa aspetti?

Trust Fyda: tutti i dettagli sul tuo nuovo mouse

Trust Fyda è una vera evoluzione se lo acquisti. Passare da un mouse cablato a uno wireless è già un ottima partenza, ma se poi ti affidi alle tecnologie Trust non puoi che fare bene. All'apparenza semplicissimo, questo modello ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno.

In particolar modo è dotato di una struttura ergonomica e che assicura una presa confortevole per la mano. Grazie a questo dettaglio il tuo palmo si plasma completamente con il dorso del mouse così da poterlo utilizzare per ore e ore senza fastidio.

Sulla struttura sono presenti sei pulsanti in totale, due di questi sono azionabili con il pollice (quindi è un mouse per chi usa la destra, attenzione). Non manca un ottimo sensore ottico con DPI regolabili e un LED che ti avvisa dei livelli di batteria.

Come ti anticipavo, infatti, questo mouse è completamente ricaricabile quindi non hai bisogno di alcuna pila. In più la sua autonomia è veramente ottima considerando che ti permette di fare affidamento su ore e ore di autonomia con una sola carica.

Approfitta subito dell'offerta e acquista il tuo Trust Fyda su Amazon a soli 19,99€. Le spedizioni avvengono in uno o due giorni per chi è abbonato Prime. Se invece non sei membro ricorda che puoi avere le spedizioni senza costi aggiuntivi selezionando i punti di ritiro come modalità.