Trust Fryda: il mouse wireless su cui mettere la mano sopra (-17%)

Per avere sempre tutto a portata di mano quando sei al computer, un buon mouse è inevitabile. Invece di fare affidamento su modelli cablati che in un modo o nell’altro compromettono la tua libertà, fai il salto di qualità. Con Trust Fryda vedrai come ogni gesto diventerà ancora più naturale.

Wireless e sensazionale, grazie al ribasso del 17% lo porti a casa a prezzo affare. Tutto merito di Amazon quindi non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente sulla pagina dove bastano appena 24,99€ per farlo diventare tuo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Trust Fryda: il mouse wireless su cui fare affidamento

Il Trust Fyda Mouse è un mouse wireless affidabile e pratico, con una ricarica rapida tramite una porta USB-C. Completo di tutto, ti regala un’autonomia degna di nota visto che non dovrai preoccuparti di sostituire le batterie, in quanto la sua carica dura fino a 15 giorni.

Con un design ergonomico e ben 6 pulsanti a portata di dita, ogni funzione e azione è a distanza di un click. Questo per dirti che puoi personalizzarlo come meglio credi anche sotto il punto di vista dei DPI. Infatti questo modello ha vari livelli che variano da un minimo di 800 a un massimo di 2400 DPI.

Come lo connetti al tuo dispositivo? Con una sola mossa grazie al micro ricevitore USB che trovi in confezione. Praticamente ci metti un secondo a farlo diventare operativo su qualsiasi sistema tu voglia. Windows, MacOS e così via.

In sintesi, il Trust Fyda Mouse è un mouse wireless affidabile e pratico che ti fa stare al computer senza pensieri. Non aspettare un secondo in più e portalo a casa ora grazie al ribasso del 17% che te lo acquistare a soli 24,99€.

