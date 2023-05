TRUST: 10 occasioni assurde in FUORITUTTO su Amazon (tutto da 8€ a 22€)

L’iconico brand di TRUST sta praticamente svendendo i suoi più interessanti prodotti su Amazon. Abbiamo selezionato 10 straordinarie occasioni, a partire da meno di 8€ appena. Ricevi tutto con spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitata.

TRUST: fuoritutto su Amazon

Sei pronto a scoprire queste eccellenti occasioni? Scegli rapidamente, la disponibilità è limitata.

Un paio di casse audio compatte nelle dimensioni, ma potenti e utilizzabili tramite cavo con smartphone tablet e pc. Prendili ora a 7,50€ appena.

Una tastiera wireless perfetta per il lavoro. Abbina alla tua postazione desktop, ma non rinunciare a sfruttarne il comfort anche con il pc portatile. Prendila adesso a 14,99€ soltanto.

Questa deliziosa soundbar compatta è pronta migliorare la tua esperienza audio mentre utilizzi computer. Prendila in sconto a 21,99€.

Queste casse audio hanno un design elegante e raffinato. Ti permetteno di ascoltare musica con un volume alto e chiaro, ma anche qualsiasi altro audio necessiti. Sulla parte anteriore c’è una porta jack da 3,5 mm alla quale collegare direttamente le tue cuffie. Porta a casa la coppia a 13,99€ soltanto.



Un bellissimo paio di cuffioni a cavo con microfono esterno. La soluzione ideale per videochiamate, ma soprattutto per comode sessioni di gaming. Accaparrateli a 19,99€ in sconto.

Un mouse compatto assolutamente senza fili, ma dotato di tutto quello che occorre: tasto destro, tasto sinistro, pulsante per i DPI e anche rotellina per lo scrolling. Prendilo ora a 9,99€ soltanto.

Con questo kit composto da mouse e tastiera senza fili potrai completare la tua postazione desktop in un colpo solo. L’ideale da abbinare al computer fisso, ma anche il portatile se lo desideri. Prendi il kit a 20,99€ appena.

Un bella webcam con supporto per mantenerla senza doverlo attaccare allo schermo del computer e con un sensore di alta qualità. Così versatile, che potrai posizionata dove desideri, utilizzarla in abbinata al pc desktop, ma anche al portatile. Prendila ora a 19,99€ appena.

Un paio di cuffie over ear con microfono esterno e collegamento a cavo. L’ideale per videochiamate che abbiano un audio nitido e cristallino. Indossale per molte ore, non daranno fastidio: massimo comfort assicurato. Prendilo adesso a 18,99€ soltanto.

Questo kit composto da comode cuffie con microfono esterno e webcam è l’ideale per avere un set completo per videochiamate e anche per giocare. Perfetto e quindi per lavoro e tempo libero. Prendi il kit a 19,99€ appena.

Visto quanti ottimi prodotti TRUST ci sono in sconto su Amazon a prezzo piccolissimo? Scegli al volo i tuoi preferiti e completa gli ordini: si tratta di offerte a tempo limitatissimo. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

