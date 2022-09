Truffe online: cosa devi fare se ti colleghi a una pagina phishing

Navigando online tutti potrebbero incappare, senza volerlo in una truffa online che rimanda a una pericolosa pagina phishing. Potrebbe essere facile accorgersene, ma più difficile invece è sapere cosa fare per evitare conseguenze dannose alla propria privacy e ai propri dati bancari.

Perciò è indispensabile fermarsi un attimo e studiare almeno 3 consigli che dovresti subito mettere in pratica se ti rendi conto di aver inserito in una pagina phishing la tua email e forse anche la tua password di accesso a qualsiasi pagina social, servizio online o conto corrente bancario.

Non ti servirà molto tempo, ma solo pochi minuti perché la prevenzione contro le truffe online è la migliore cura. Infatti, oggigiorno può essere davvero facile perdere privacy, identità digitale e denaro in un clic. Perciò afferra al volo tutti i consigli che trovi scritti qui e memorizzali per quando ti serviranno.

Truffe online: 3 consigli da mettere in pratica se sei finito su una pagina phishing

Vediamo quindi 3 ottimi consigli da attuare nel momento in cui ti accorgi di essere caduto vittima di una truffa online e quindi finito su una pagina phishing. Prima però è bene chiarire un aspetto che molti non tengono in considerazione.

Molto spesso, o meglio quasi sempre, chi realizza queste truffe ricorre ai keylogger. Erroneamente quindi un utente pensa di essersi salvato se, essendosi accorto di essere finito su una pagina phishing, non ha confermato i dati inseriti inviandoli, ma uscendo subito dalla pagina.

In realtà un keylogger registra tutto dal momento in cui digiti sulla tastiera. Quindi, anche se chiudi la pagina non appena ti accorgi della truffa online, i tuoi dati sono comunque già in possesso di chi l’ha realizzata. Perciò devi fare subito 3 cose:

se hai inserito email e password che utilizzi anche per accedere ai tuoi profili social, servizi di streaming, account email, Google, Apple e altro devi procedere subito alla modifica della password perché l’attore malevolo potrebbe impossessarsi dei tuoi dati; se hai inserito credenziali di accesso ai tuoi conti correnti online o portafogli digitali devi subito contattare il centro assistenza della banca in questione o dell’exchange crittografico che solitamente, per queste emergenze, hanno numeri di telefono dedicati e attivi 24 ore su 27, 7 giorni su 7; scegli un sistema antivirus che includa anche una difesa specifica contro le truffe online e gli attacchi phishing come Bitdefender Total Security.

