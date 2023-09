Truffe Online: 3 idee per non cadere nella trappola

Purtroppo le truffe online sono sempre più diffuse e le nuove tecnologie se da un lato rendono la nostra vita più comoda, dall’altro le rendono ancora più difficili da riconoscere. Ecco perché una delle tre idee che vogliamo fornirti per non cadere in queste trappole è quella di installare NordVPN sui tuoi dispositivi. Oggi ti abboni al 68% di sconto e ricevi un Buono Amazon.it.

Infatti, i nuovi sistemi utilizzati dai cybercriminali rendono i loro stratagemmi sempre più difficili da riconoscere. Oggi stesso potrebbe arrivarti una mail che sembra provenire da un ente importante o un negozio ufficiale. Peccato però che immagini e loghi siano stati clonati per sembrare tutto originale. Questa pratica è spesso usata in occasioni come festività, sconti e promozioni che hanno una portata importante e vasta.

Ovviamente dietro queste email, messaggi di testo o chat si nascondono veri e propri criminali che fingono di essere quello che non sono e gli riesce pure bene. Cadere vittima di questi raggiri può portare al furto dei dati personali, la clonazione dei dettagli di pagamento o l’acquisto di prodotti e servizi che non arriveranno mai perché il sito online è fasullo. Ecco perché bisogna sempre prestare particolare attenzione alle truffe online e avere NordVPN attiva che rende la tua navigazione anonima monitorando anche siti web, link e altro.

Truffe Online: la prudenza non è mai troppa

Finora abbiamo visto la prima delle 3 idee per non cadere vittima delle truffe online. Devi installare NordVPN su tutti i tuoi dispositivi. Oggi è in promozione speciale al 68% di sconto! La seconda idea per evitare di trovarsi in guai seri è quella di evitare mail di dubbia provenienza come quelle promozionali che spingono all’azione immediata. Spesso i raggiri informatici provengono da contenuti dove il senso di urgenza è alto.

Inoltre, un altro modo per evitare conseguenze pericolose, è quello di verificare la bontà di un sito internet dal suo URL. Pagine web sicure iniziano sempre con “https://“. La terza idea che ti diamo è quella di prestare attenzione quando fornisci i tuoi dati personali online. Registrarti su siti internet, app e servizi è una tua responsabilità perciò verifica sempre a chi stai affidando le tue informazioni personali perché potrebbero essere sfruttate per inviarti email di phishing, messaggi di smishing e così via.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.