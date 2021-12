Truffe di Natale: ecco cosa sta rovinando numerose famiglie

Proprio in questi giorni si prevede che le truffe di Natale raggiungeranno il loro picco. Infatti, tutti i corrieri sono alle prese in una corsa contro il tempo per consegnare gli ultimi acquisti prima che arrivi il 25 dicembre, giorno in cui la maggioranza delle persone si scambierà i regali acquistati anche e soprattutto online. Proprio per questo, cybercriminali esperti hanno trovato la chiave del successo attraverso un SMS che sta rovinando numerose famiglie. Scopriamo di cosa si tratta e come non cadere nella trappola.

Truffe di Natale: sempre più utenti vittima di attacchi smishing

Le truffe di Natale non mollano la presa e proprio in questo periodo stanno dando il peggio di sé migliorando i loro attacchi e cavalcando ciò che risulta essere la cosa più importante in questi giorni per gli utenti: la consegna dei loro acquisti. Infatti, sono molti a essere caduti vittima di pericoloso attacco smishing.

Si tratta di un SMS dal triplice contenuto, a seconda di chi lo riceve, che finge di essere stato inviato dal corriere impegnato nella consegna del pacco contenente il materiale ordinato. Sono tre quindi le versioni realizzati dai cybercriminali che cercano di indurre in errore il destinatario:

nella prima il contenuto del messaggio spiega che il pacco è stato perso dal corriere;

dal corriere; nella seconda invece il fantomatico corriere avvisa che la spedizione è in ritardo ;

; nella terza l'utente viene invitato a riprogrammare la consegna.

In tutti e tre i casi la potenziale vittima viene invitata a cliccare su un link. Ovviamente la pagina dovrebbe contenere tutte le soluzioni alle situazioni problematiche descritte. In realtà è solo l'esatto clone di quella di uno dei famosi corrieri. Qui il povero malcapitato potrebbe trovarsi a fornire dati personali e bancari ai cybercriminali pagando somme non dovute per poter risolvere il problema completamente inventato o ritrovandosi con la carta di credito clonata.

Il consiglio è quello di non cliccare mai su link di dubbia provenienza. Proprio in questi giorni anche GLS ha inviato ai suoi clienti un alert in merito a un SMS svuota conto corrente che sfrutta il suo nome. Nessun corriere invia email o SMS contenenti link per sbloccare una consegna o riprogrammarla. Ecco perché è importantissimo non lasciarsi raggirare da queste truffe di Natale.