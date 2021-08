Le True wireless di Anker, le Soundcore Liberty Air 2 Pro, sono in promozione su Amazon. Con un doppio sconto te le porti a casa a soli 99,99€ riuscendo a risparmiare circa trenta euro sul prezzo di listino, il che non è male. Ti basta attivare il coupon per ottenere questo prezzo esclusivo.

Anker colpisce ancora: true wireless degne di nota

Se sei alla ricerca di un paio di wearable che ti consentano di fare tutto ciò che vuoi, dalla musica alle chiamate, sei nel posto giusto. Le Soundcore Liberty Air 2 Pro sono in super offerta e sono spettacolari. Già con la loro estetica ti rapiscono a primo sguardo, ma aspetta di provarle per iniziare ad amarle.

Sono comodissime visto che hanno delle punte in silicone morbido che ti consentono di adattarle al tuo orecchio. Scegliendo la punta che più fa per te, avrai un esperienza praticamente cucita sulla pelle. Sugli altoparlanti ho ben poco da dirti: la musica viene riprodotta così bene che ti sembrerà di essere nello studio di registrazione con il tuo artista preferito.

La vera chicca, tuttavia, è il sistema di cancellazione attiva del rumore che rende l'ascolto puro. Questa feature ti torna utile nelle chiamate che credimi, sono inimitabili. Le wearable hanno ben 6 microfoni integrati che catturano la tua voce isolandola dal frastuono esterno per comunicazioni nitide e cristalline. Nessuno potrà dirti di non sentirti bene.

Non manca ovviamente una batteria altrettanto strepitosa. Con la custodia di ricarica arrivi a ben 26 ore di autonomia.

Acquista subito queste true wireless di Anker a soli 99,99€ su Amazon e non ne rimarrai deluso. Le ordini e le ricevi in uno o due giorni lavorativi con le spedizioni Prime. Se invece non sei abbonato puoi averle comunque gratuite, ma ci impiegheranno qualche giorno in più.

