Le True wireless di AukeyPower sono in offerta su Amazon a soli 19,99€. Il coupon da 20€ fa scendere il prezzo di listino rendendo l'acquisto un affare. Non ne approfitti?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

AukeyPower: cosa devi sapere sulle sue true wireless

Le wearable proposte da AukeyPower sono belle, di design ma soprattutto super economiche. Se è la prima volta che acquisti questo genere di dispositivo, beh, con pochi euro te ne puoi portare a casa uno veramente ottimo.

Con le loro punte in silicone morbido, le indossi e ti dimentichi di averle. Sono state progettate appositamente per essere confortevoli e stabili, così da consentirti di fare tutto ciò che più ami quando le utilizzi. In più sono anche impermeabili certificate e ciò significa che sono sfruttabili anche durante gli allenamenti sportivi.

Sugli altoparlanti integrati devo dirti davvero poco: riproducono l'audio in modo pieno e corposo, in questo modo la riproduzione non ti può mai deludere. E se devi gestire la musica senti questa: lo fai con dei semplici tocchi sulle cuffie.

Ultima caratteristica degna di nota è la batteria: con una sola carica puoi arrivare a 28 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica. Quest'ultima, infine, la ricarichi sia in modo wireless che con cavo di alimentazione.

Allora cosa aspetti? Acquista subito le tue true wireless di AukeyPower su Amazon a soli 19,99€. Le ordini oggi e le ricevi in pochissimi giorni. Le spedizioni le hai gratuite sia se sei membro Prime che cliente standard, ma ricordati: attiva il coupon per ottenere il mega sconto.

Ps: i pezzi disponibili sono limitati, non fartele scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable