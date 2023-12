Trova il tuo insegnante di lingua con Preply: 50% di sconto

Hai sempre sognato di parlare fluentemente una nuova lingua? Ora è il momento perfetto per realizzare questo sogno, grazie all’offerta esclusiva di Preply. Uno sconto del 50% sarà infatti applicato automaticamente al momento dell’acquisto di una nuova lezione.

Trova l’insegnante Preply che fa al caso tuo

Immergiti nell’esperienza di apprendimento con oltre 32.000 insegnanti esperti pronti a condividere le loro conoscenze e abilità linguistiche con te. Preply vanta più di 300.000 recensioni con 5 stelle, garantendoti qualità e professionalità.

Qualunque lingua tu voglia imparare, Preply ha l’insegnante perfetto per te. Scegli fra inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, cinese, arabo, giapponese e portoghese: Preply è la scelta sicura per il tuo percorso di apprendimento linguistico. Ecco come funziona la piattaforma:

Trova il tuo insegnante: Preply ti mette in contatto con un insegnante che ti motiverà, sfiderà e ispirerà Inizia a imparare: l’insegnante ti guiderà durante la prima lezione e ti aiuterà a pianificare i passi successivi Scegli quanti incontri settimanali vuoi seguire e preparati a raggiungere i tuoi obiettivi

Se una lezione non soddisfa le tue aspettative, Preply ti permette di provare gratuitamente un altro insegnante. Approfitta della promozione e risparmia il 50% di sconto sull’acquisto di una nuova lezione Preply: con una così vasta scelta di insegnanti e lingue disponibili, non sarà complicato trovare il percorso più adatto alle tue esigenze e obiettivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.