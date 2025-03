Troppe richieste per Nothing Phone 3a Pro: slittano le spedizioni in Europa

L’attesa per il nuovo Nothing Phone 3a Pro si allunga per i clienti europei. L’azienda londinese, che aveva annunciato il dispositivo durante la settimana del Mobile World Congress all’inizio di marzo, aveva inizialmente previsto l’invio dei preordini per il 25 marzo. Ora, Nothing ha informato gli utenti che il loro smartphone arriverà, invece, più tardi del previsto.

Il ritardo sarà limitato ai soli utenti europei

Nothing ha recentemente contattato i clienti che avevano preordinato Phone 3a Pro, ammettendo di non aver aggiornato correttamente i dettagli sulle spedizioni. Questo ha portato molti acquirenti a credere che il loro dispositivo sarebbe arrivato nei tempi inizialmente previsti. Purtroppo, così non sarà: l’azienda ha confermato che le consegne subiranno un ritardo a causa dell’alta domanda.

Secondo le informazioni fornite da Nothing, i preordini in Europa saranno evasi entro il 15 aprile, con la speranza di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Il ritardo riguarda solo i preordini europei, mentre in India Phone 3a Pro è già disponibile con consegna il giorno successivo. Negli Stati Uniti, invece, il dispositivo ha registrato un tutto esaurito e Nothing ha sospeso i preordini a causa della forte domanda.