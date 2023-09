Tronsmart T7: speaker portatile e impermeabile con APPENA 44€

Oggi ho deciso di segnalarti un’offerta che ti permette di avere uno speaker portatile davvero eccellente a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Tronsmart T7 a soli 44,79 euro, invece che 54,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Tieni presente che questa è un’offerta lampo e quindi quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile completare l’acquisto a questa cifra. Per cui sii rapido e portati a casa questa cassa Bluetooth dalle ottime prestazioni che ti puoi portare ovunque.

Tronsmart T7: design compatto e impermeabile

Il design di questa meravigliosa cassa wireless portatile è studiato perché ti possa accompagnare ovunque tu vada. Infatti, oltre a essere molto leggera, è anche resistente all’acqua con certificazione di grado IPX7. Ha un pratico laccetto che ti consente di agganciarla dove vuoi e dei comandi posti sul lato. Così potrai controllare il volume, i brani musicali e connetterla ai tuoi dispositivi.

La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione affidabile e senza latenza. Regala un suono stereo con bassi potenti e alti e medi precisi e senza distorsioni. Inoltre riesce a diffondere il suono a 360° e quindi è perfetta anche all’aperto. Potrai impostare 4 modalità di luce che lampeggiano a ritmo di musica per rendere le tue serate ancora più divertenti. E poi è dotata di un’autonomia di ben 12 ore con una singola ricarica.

Che aspetti dunque, a questo prezzo la vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in men che non si dica. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Tronsmart T7 a soli 44,79 euro, invece che 54,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.